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توك شو

كان بيبص لابنه نظرات غريبة.. خال الطفل المذبوح على يد والده بالمنصورة يروي تفاصيل الواقعة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:14 ص
الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه
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هاني حسين
قال محمد عبد الفتاح خال الطفل "أدهم" الذي ذبحه والده بالمنصورة، إنه لم يتخيل أن قتل الأب ابنه، مضيفا: "ازاي اب يقتل ابنه؟/ حتى ولو كان الابن به عيوب كثيرة".
  
وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في يوم الواقعة توجه أدهم إلى والده بالمحفظة ومفاتيح السيارة، ثم اختفى ".

وأوضح محمد عبد الفتاح:"  بعد اختفاء ادهم بساعتين؛ نشر والده بوست على فيس بوك لكي يثبت ان ابنه متغيب، وتواصلت معه للتعرف على مكان ادهم، فأبلغني ان ابنه ادهم متغيب، وانه ابلغ الشرطة بأن ابنه متغيب".

واكمل محمد عبد الفتاح:" والد ادهم كان يتحدث معي بكل هدوء، وفي فترة تغيب ادهم، وجدت اختي ان زوجها يبكي بصوت عالٍ، وشعرت ان هناك أمرا مريبا، وشكَّت في الأمر" لافتا إلى أن "الأب كان بيبص لابنه نظرات غريبة قبل ارتكاب الجريمة بأيام".

ومن جهته، أمر المستشار أحمد الصادق مدير نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس الأب المتهم بذبح نجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الكَتَر الطبي المستخدم في الجريمة، والتحفظ على السيارة المشتركة في تنفيذ الجريمة واستدعاء زوجة المتهم وطلب المساعدات الفنية لتفريغ كاميرات الفيديو الموجودة بمحيط الحادث.

واستمعت نيابة مركز المنصورة إلى أقوال الأب المتهم بذبح نجله حيث قال الأب في اعترافاته أمام النيابة "ابنى عنده كهربا زايدة في المخ وكل شوية يجيله هياج، وده اتسبب في مشاكل كتيرة، مضيفا أنه "قبل الحادثة بكام يوم سمعه يتحدث مع نفسه وهو في الحمام، إنه عاوز يقتلنا، ما أدى لخوفه من قيامه بقتله، فقرر أن يقتله كي يرتاح".

وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ من أهالي قرية ديبو عوام التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل مقتول ومذبوح ملقى بالقرب من كوبرى القرية .

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود عبدالعظيم ١٤ عاما مقيم طناح التابعة للمركز وانه متغيب منذ يوم واسرته يبحثون عنه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة .

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجاني.
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