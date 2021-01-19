أمريكا تصلي من أجل الأربعاء.. الدولة العميقة تؤيد ترامب وطيور الظلام تحيط بـ بايدن .. أحداث الكابيتول ليست سوى بداية

* تهديدات ترامب بالقوة بدأت منذ 2018

* حقائق تورط عناصر أمنية وإرهابيين في أحداث الكابيتول

* إيقاف ضابطي شرطة في الكابيتول هيل وخضوع 10 آخرين للتحقيق









قال الكاتب والمحلل السياسي لقناة "فوكس نيوز" جوان ويليامز إنه "إذا لم تكن خائفًا، فأنت لست على قيد الحياة.. هناك كل الأسباب للخوف من العنف في حفل التنصيب هذا الأسبوع".





وكتب ويليامز إنه " لأمر مرعب أن نرى المزيد من القوات المسلحة في مبنى الكابيتول الأمريكي للتعامل مع الإرهابيين المحتملين أكثر مما هو موجود في العراق وأفغانستان. ومن المخيف للغاية أن يكون هؤلاء الإرهابيون إخواننا الأمريكيين وفي بعض الحالات أشخاص مرتبطون بالجيش والشرطة الأمريكيين"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" في تقرير بعنوان "الدولة العميقة تؤيد ترامب".





وقال فرانك فيجليوزي المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي لقناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية "مورنينج جو" الأسبوع الماضي: "كان لدينا دائمًا مراقبة مضادة، لكن الآن لدينا مراقبة مضادة تبحث في رجال الشرطة أثناء تنصيب رئيس جديد".





في الأسبوع الماضي، من الصعب تفويت القصص المزعجة حول وجود سلطات إنفاذ القانون على الجانب الخطأ من حصار الكابيتول هيل: يبدو أن شرطيًا من ولاية بنسلفانيا ارتدى قبعة خلال خطاب ترامب الذي سبق الهجوم على مبنى الكابيتول الذي كتب عليه "ترامب يجعل أمريكا عظيمة مجددًا وسحقًا لمشاعرك".





نشر شرطي من ولاية فرجينيا على "فيسبوك" أن "اليمين في يوم واحد استولى على مبنى الكابيتول الأمريكي. استمروا في دسنا".





وتخضع الشرطة الموالية لترامب من ولايات أخرى للتحقيق لمشاركتها في أعمال الشغب.





وتم إيقاف ضابطي شرطة في الكابيتول هيل عن العمل وخضوع عشرة آخرين على الأقل للتحقيق بتهمة المشاركة في أعمال العنف أو مساعدة العصيان.





في غضون ذلك، شعرت هيئة الأركان المشتركة بالحاجة إلى إرسال رسالة إلى كل فرد في الجيش الأسبوع الماضي لتذكيرهم بأنه مهما كانت سياساتهم، فإنهم جميعًا أقسموا اليمين للدفاع عن الدستور.





تفاخر جندي سابق في البحرية على "فيسبوك" حول "اختراق مبنى الكابيتول"، مضيفًا "كان عليك تدمير الأبواب والنوافذ للدخول".





وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تحليل أن "للأفراد الذين انتهكوا مبنى الكابيتول أو كانوا بالقرب من أعمال الشغب حدد 21 شخصًا لديهم خلفية خدمة عسكرية سابقة"، مضيفة أنه من بين 72 شخصًا اعتقلوا أو وجهت إليهم تهم يوم الخميس الماضي حوالي 15 بالمائة ، 11 ، لديه خبرة عسكرية.





يتعدى الخوف من هؤلاء المقاتلين المدربين العاصمة في يوم التنصيب إلى عواصم الولاية. وما هو أبعد من ذلك هو الخوف من اندلاع أعمال عنف في مواقع عشوائية من قبل أولئك الذين يتصرفون بناءً على الكذبة الصريحة بأن ترامب فاز في الانتخابات. الخوف الأكبر هو الهجوم على الرئيس المنتخب حديثا ونائبه. في هذه المرحلة، قد تتخطى أمريكا الحافة.





ما مدى عمق الأزمة؟

في ديسمبر ، أجرى جهاز الخدمة السرية تغييرات في مجموعة العملاء المكلفين بحماية الرئيس القادم. جزء من التحول هو معدل الدوران الطبيعي مع إدارة جديدة. لكن بعض عمليات إعادة التكليف تمت لأن بعض العملاء بدا أنهم "يتبنون الأجندة السياسية [لترامب]"، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.





في الماضي، كان أحد العملاء يأخذ إجازة ليصبح نائبًا لرئيس أركان ترامب، ويقال إنه كان أحد الأشخاص المرتبطين بمصورة ترامب المصورة التي أعقبت الإخلاء القسري للاحتجاج السلمي ضد العنف العنصري في ساحة لافاييت.





تعود العلاقات بين ترامب وسلطات إنفاذ القانون إلى انتخابات عام 2016. تم الإبلاغ على نطاق واسع أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي طُلب منه إصدار رسالته المصيرية للإعلان عن إعادة فتح تحقيق مع هيلاري كلينتون جزئيًا لأنه كان قلقًا بشأن التسريبات من أنصار ترامب في مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك.





كان أحد العملاء السابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك يدير مؤسسة غير ربحية حصلت على تبرعات بقيمة 1.3 مليون دولار من ترامب. كان مكتب المحاماة السابق لرودي جولياني يمثل جمعية وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بينما ظهر العمدة السابق على شاشة التلفزيون لتقديم معلومات سلبية عن كلينتون.





أفاد عمود في صحيفة نيويورك تايمز عام 2018 أن "فيلق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اليوم يناسب بشكل كبير الملف الديموجرافي لناخب ترامب"، واستشهد بوكيل واحد قال لصحيفة أخرى: "مكتب التحقيقات الفيدرالي هو ترامبلاند".





في هذه الأثناء، يحتفل ترامب بالجيش والشرطة كقواته الشخصية في مواجهة تظاهرات حياة السود مهمة أو التعامل مع المهاجرين.





قال ترامب في مقابلة مع موقع "بريتبارت" عام 2019: "يمكنني أن أخبرك أنني أحظى بدعم الشرطة، ودعم الجيش، ودعم راكبي الدراجات النارية لترامب - لدي أناس أقوياء، لكنهم لا يلعبون الأمر بالقوة - حتى يصلوا إلى نقطة معينة، وبعد ذلك سيكون الأمر سيئًا جدًا، سيئًا للغاية".





لم يكن هذا الكلام لمرة واحدة، قال ترامب في 2018 خلال حملته الانتخابية لجوش هاولي المرشح في مجلس الشيوخ في ولاية ميزوري:"إنفاذ القانون والجيش وعمال البناء وراكبي الدراجات النارية يؤيدون ترامب ... يسافرون في جميع أنحاء البلاد ... هؤلاء أناس أقوياء. هؤلاء أناس عظماء. لكنهم أناس مسالمون ، وأنتيفا وجميعهم - من الأفضل لهم أن يبقوا على هذا النحو".





يمثل خطاب ترامب "الأشخاص الأقوياء" و"القانون والنظام" أحدث العلاقات المقلقة التي تربط بين فصيلين آخرين لهما حضور كبير في الحصار - المتعصبون للبيض ومنظرو المؤامرة، وخاصة أتباع مؤامرة QAnon.





ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن "العشرات من الأشخاص المدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين" كانوا في الهجوم على مبنى الكابيتول وأن غالبية هؤلاء الأشخاص "يشتبه في كونهم من أصحاب فكرة التفوق الأبيض".





واختتم جوان ويليامز قائلا:"اتضح أن ترامب كان محقًا في تحذيره من دولة عميقة تعمل تحت سطح هذه المؤسسات لتقويض ديمقراطيتنا. لكن اتضح أنهم موالون له. من غير الواضح مدى عمق العفن وعدد الأشخاص الذين يشملهم. على الجميع الصلاة من أجل سلامة كل الموجودين في واشنطن يوم الأربعاء، فالتهديد لم ينته بعد".