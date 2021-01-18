ليلة السلطان إبراهيموفيتش .. ميلان يهزم كالياري ويغرد على قمة الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على نظيره كالياري بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.





افتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لـ ميلان في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليقود الروسينيري لتحقيق نقاط المباراة الثلاث في أول مباراة له بعد التعافي من الإصابة.





وتحصل ساليميكيريس على البطاقة الحمراء، ليترك ميلان منقوص العدد منذ الدقيقة 74.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 43 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.