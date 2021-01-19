بعد الإعلان عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول.. نواب: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.. ومطالب بوضع خطة لتصديره للخارج

- عبد الفتاح محمد: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة

- هالة أبو السعد: علينا أن نعمل على تصدير البترول ومنافسة السوق العالمية

- أمين مسعود: الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر التنمية المستدامة في هذا القطاع









قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 633 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .





وأضاف " مدبولى"، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أنه تم تصدير نحو 211 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.





وأكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعي، بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل فى مخطط الحكومة الحالي ، والأهم أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية ولن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بخطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول، مشيرين إلى أن ذلك يحقق لمصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة.





وفي هذا السياق، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعة وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023، قائلا:"حاجة كويسة جدا أننا نفكر ونشتغل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته ودا هيحقق طفرة اقتصادية كبيرة".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت مصر العديد من الاكتشافات البترولية التي دعمت خطة الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة ككل، علاوة على توقيع الحكومة 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول، مشيرا إلى أن الدولة تسير في مسارها الطبيعي نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، لم تؤثر على الخطة التي وضعتها الدولة بل مضت في طريقها لتنفيذها في مختلف المجالات، قائلا:"احنا بنستورد البترول ومشتقاته من الخارج ودا بيكلف الدولة مبالغ كبيرة لكن لما تبدأ تدور على تحقيق الاكتفاء الذاتي هنوفر مبالغ كبيرة ونحقق نجاحات كثيرة من الناحية الاقتصادية".





وتابع:"الأسعار كمان هتبدأ تنخفض مرة أخرى لأن تكاليف البترول هتقل وإنتاجك كله هيكون محلي ومش هنحتاج للمنتجات اللي بيتم استيرادها"، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة.





ومن جانبها، علقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023، خلال بيانه اليوم أمام مجلس النواب، قائلة:"خطوة في غاية الأهمية وفي الحقيقة دي بتعد رؤية جديدة لمصر ويؤكد على عزم الدولة على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 المعلن عنها مسبوقا".





وطالبت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، من الحكومة بضرورة وضع رؤية وخطة لتصدير البترول للخارج من الآن، وذلك حتى يتم الاستناد عليها فور تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تحقيق أكبر عائد اقتصادي لمصر.





وتابعت عضو مجلس النواب:"احنا كنا ومازالنا بندفع مبالغ كبيرة في استيراد المواد البترولية ومشتقاتها فلما تحقق الاكتفاء الذاتي هتقدر هنا تدور على طريقة ترفع بها الاستفادة الاقتصادية فهنا لازم تروح للتصدير وتنافس الأسواق العالمية"، مؤكدة أن الاكتشافات البترولية التي برزت خلال الفترة الماضية ستساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك في أقرب وقت.





وبدوره، قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر التنمية المستدامة في هذا القطاع وفقا لخطة 2030، مشيدا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر خلال الأونة الأخيرة استطاعت أن تحقق نجاحات غير مسبوقة في مختلفة المجالات والتي من شأنها عمدت على رفع تصنيف مصر عالميا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بكامل طاقته مع الحكومة لتحقيق طفرة في كافة المجالات.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن البترول يعتبر ركيزة أساسية وعمود فقري لعدد لا حصر له من المجالات بأي دولة، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه يعود على مصر بفوائد اقتصادية عديدة.