تقنية جديدة لزراعة القصب.. تعرف على أعرق مصانع السكر ولب الورق في أسوان.. شاهد

تعتبر محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية بالقارة السمراء والتى تمتلك مشروعات عملاقة منذ القدم فى كافة النواحى الاقتصادية.





وهنا نلقى عبر صفحة "صدى البلد " الضوء على أحد هذه المشروعات وهو مصنع سكر إدفو والذى يُعد تابعًا لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية وتعتبر أقدم مصانع السكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقد تم تنفيذ أعمال زراعة القصب بطريقة الشتل وهى تعد تقنية جديدة من التطبيقات الزراعية التكنولوجية الحديثة والتى تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا فى زيادة إنتاجية محصول القصب، وتتيح للمزارع اختصار الوقت، وتعمل على توفير مياه الرى.





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وفى هذه الطريقة يخطط الحقل المستديم على أبعاد من 90 سم إلى 100 سم ثم يجرى عمل جور بين الخطوط بمسافات من ٢٥سم إلى 30 سم، وتتم زراعة الشتلات في الجور، وبعد زراعة الشتلات يردم حولها بعناية مع إعطاء جرعة تنشيطية من السماد الآزوتى، ثم يتم بعد ذلك الرى مباشرة.





ويحتاج الفدان فى المتوسط إلى 8 آلاف شتلة، وهذه التقنية فى زراعة القصب تعمل على توفير كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة حيث يحتاج الفدان فى الزراعة العادية إلى حوالى من 4 إلى 6 أطنان من عيدان القصب للزراعة ، بينما فى الزراعة بتقنية الشتل يحتاج الفدان إلى 2 طن عيدان القصب.





كما يتبع مصنع سكر إدفو، مصنع لب الورق حيث تم إنشاء مصنع لإنتاج لب الباجاس عام 1963، واستمر تابعًا لشركة السكر والصناعات التكاملية حتى عام 1995 حيث تأسست شركة مصر ادفو 31 /7 /1995 بمقتضى القانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997.





وتعتبر شركة مصر / إدفو أحد الشركات الوطنية فى مجال تصنيع لب الورق المبيض وغير المبيض وورق الكتابة والطباعة من الجرامات والمقاسات المختلفة حيث حققت الشركة انتشارًا واسعًا، وأصبحت أحد أهم موردى الورق سواء محليًا للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع وبعض الجهات الحكومية، وخارجيًا، وتقوم الشركة بتصدير الورق سواء بالبيع مباشرة للمستوردين او عن طريق الموزعين المحليين لورق شركتنا فى الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية.