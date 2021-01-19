النائب عماد خليل: بيان مدبولي أمام البرلمان يكشف حجم إنجازات الدولة

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة استجابة الحكومة، وحضورها إلى البرلمان، اليوم، ممثلة في رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والتموين، في بادرة تنم عن مستقبل جيد للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل لصالح الوطن والمواطن.





وقال "خليل"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأرقام التي ذكرها د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، في بيانه، تعكس حجم الجهد المبذول والإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية للنهوض بجميع القطاعات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، كما أنه تضمن خطة تعبر عن تطلعات وآمال الشعب المصري، والتي يجب أن تعمل الحكومة على تلبيتها.





وأكد أن هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلة، بما يتواكب مع تطلعات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد النائب أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سوف تدرس بيان الوزارات المختلفة، بعد عرضها أمام مجلس النواب، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الوزارات للخطة التي وضعتها، ومقارنتها بما وعدت به.