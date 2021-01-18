بيومي فؤاد: المسرح لعبتي ومكنتش متخيل إني هبقى مشهور ..فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد، إن دوره في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الأول، كان صغيرًا وفي حلقات متفرقة.





وأضاف بيومي فؤاد، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "إتقان الدور ساهم في زيادة مساحة الدور في الأجزاء المتبقية من مسلسل الكبير أوي".





وتابع بيومي فؤاد، "عام 2013 كان عام السعد لي لأن ربنا حقق لي أحلامي بتجسيد أدوار الكوميدي والتراجيدي، والجمهور شافني في أكثر من دور وليس الكوميدي فقط".





وأكد بيومي فؤاد "زمان كنت أسمع أن الممثل يقدر يعمل كل حاجة، وانا بقول إن المسرح لعبتي، وانا معجون بالمسرح منذ أن كنت طالبا في كلية فنون جميلة".



