حلمي بكر: كل اللي اتجوزتهم يتمنوا يرجعولي علشان فهموني غلط

قال الموسيقار والملحن الكبير حلمي بكر، إن جميع من ارتبط بهم وانفصلوا عنه، يتمنون العودة إليه مرة أخرى.





وأضاف بكر: "كل اللي اتجوزتهم يتمنوا يرجعولي لأنهم فهموني بعدين"، موضحا أن فكرة الزواج من فتاة صغيرة غير صحيحة، فالممثل العالمي أنتونى كوين تزوج أيضا وأنجب كان كبير في السن وتزوج من فتاة تبلغ 18 عاما.



