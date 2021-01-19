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توك شو

حلمي بكر: كل اللي اتجوزتهم يتمنوا يرجعولي علشان فهموني غلط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:31 ص
حلمي بكر
حلمي بكر
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توك شو
قال الموسيقار والملحن الكبير حلمي بكر، إن جميع من ارتبط بهم وانفصلوا عنه، يتمنون العودة إليه مرة أخرى. 

وأضاف بكر: "كل اللي اتجوزتهم يتمنوا يرجعولي لأنهم فهموني بعدين"، موضحا أن فكرة الزواج من فتاة صغيرة غير صحيحة، فالممثل العالمي أنتونى كوين تزوج أيضا وأنجب كان كبير في السن وتزوج من فتاة تبلغ 18 عاما.

فيما قال عاطف سليمان، صاحب كتاب "شهريار الفن"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض،: "حلمى بكر طيب جدا وجواه أبيض.. ومشكلته لما يكون لوحده.. يعنى واحدة جتله من الغردقة وماشفهاش واتجوزوا.. واحدى المرات زوجته قالت له ان أبيها مريض فقال لها "لو خرجتي ماترجعيش".. وقد كان".
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