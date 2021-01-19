فريدة الشوباشي: السفيرة نبيلة مكرم رفعت رأس المصريين بالخارج

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب: إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تعمل علي خَلْق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج.





وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السفيرة نبيلة مكرم تعمل علي ربط المصريين العاملين بالخارج بوطنهم الأم، معقبه: «هناك من جاء للاستثمار في مصر بسبب حديث نبيلة مكرم عنها».





وأوضحت: «مفيش ولا جالية مصرية لم تشد بأداء السفيرة نبيلة مكرم»، موضحه: «السفيرة نبيلة مكرم بذلت جهد كبير في مشكلة المصريين العالقين بالكويت.. والجميع يعتبر طريقة الحل الخاص بها محترمة جدا»، معقبه: «رفعت رأسنا ورفعت رأس المصريين بالخارج».





وأشارت عضو مجلس النواب ، الى أن السفيرة نبيلة مكرم حازت علي جائزة أهم شخصية في عام 2020.