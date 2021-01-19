الدكتور محمود عاشورا مديرا لمستشفى الفشن ببني سويف خلفا لعبدالسلام

أصدر الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف قرارا بتكليف محمود عاشور للعمل مديرا لمستشفى الفشن المركزى خلفا للدكتور محمد عبدالسلام الذى تقدم باعتذار عن العمل كمدير للمستشفى .





وحسب بيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف جاء فيه أنه لم يتم إقالة الدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفيي الفشن المركزي وانما تقدم الدكتور محمد عبد السلام باعتذار عن عمله كمدير للمستشفى لرغبته في العوده لممارسة عمله كاخصائي باطنه بالمستشفى وتقدم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بخالص الشكر والتقدير له نظرا لما بذله من جهد خلال فتره عمله كمدير لمستشفي الفشن المركزي.





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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحاب الكارافانات ( سيارات بيع مأكولات سريعة ومشروبات سريعة) التي كانت متواجدة بشارع 19 بالقرب من مدرستي الصفا والحديثة الإعداديتين بحي بني سويف الجديدة، والتي تم نقلها بسبب كثرة شكاوى أهالي المنطقة من تلك الكارافانات ومن قيامها بمخالفات وإشغال للطريق، بجانب أن وضعها غير قانوني، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ومساعدة الشباب باستمرار مشروعاتهم الصغيرة والحفاظ على مصدر دخلهم.





وأشار المحافظ إلى أنه قد كلف اللواء جمال مسعود السكرتير العام باتخاذ ما يلزم حيال قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنقل الكارفانات من أماكنها السابقة مع ضرورة توفير الحلول والبدائل المناسبة لهم ، والتواصل المباشر مع كل الأطراف المعنية للوصول للبدائل التي يتفق عليها الجميع وفي إطار القانون .



