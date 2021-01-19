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رياضة

هيثم عرابي ينتقد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة بلقاس والمنصورة بـ كأس مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:49 ص
هيثم عرابي مدير
هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق في الأهلي
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عبدالله هشام
انتقد هيثم عرابي  مدير التعاقدات الأسبق في الأهلي والمشرف على فريق الكرة بنادي بلقاس - أحد أندية القسم الثالث - اداء الحكام في مباراة الفريق الاول امام منافسه المنصورة في الدور الثاني التمهيدي من بطولة كأس مصر.

وكتب عرابي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمدلله على كل شيء بنلاعب فريق المنصورة العريق في الدور الثاني في كأس مصر الماتش انتهي ١/١  بشهادة الجميع مسيطرين ٩٠ دقيقة. 
وأضاف : لعبنا ضربات جزاء وكسبنا والحكم صفر بفوز بلقاس فجاءه حكم الرايه قرر أنه يعيد الضربة الخامسة والمنصوره كسبت ، بشهاده الجميع بلقاس تستحق المباراة.

وأكمل : ظلم  بيِّن غير طبيعي انا مشفتش كده في الكوره ، ضيع أداء ومجهود كل اللي موجودين في المنظومة يلا الحمدلله على كل شيء، مفيش عدل فيديو الماتش هدية مني للي ماسكين التحكيم في مصر . 

وخرج فريق بلقاس من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام المنصورة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .
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