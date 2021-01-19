هيثم عرابي ينتقد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة بلقاس والمنصورة بـ كأس مصر

انتقد هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق في الأهلي والمشرف على فريق الكرة بنادي بلقاس - أحد أندية القسم الثالث - اداء الحكام في مباراة الفريق الاول امام منافسه المنصورة في الدور الثاني التمهيدي من بطولة كأس مصر.





وكتب عرابي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمدلله على كل شيء بنلاعب فريق المنصورة العريق في الدور الثاني في كأس مصر الماتش انتهي ١/١ بشهادة الجميع مسيطرين ٩٠ دقيقة.

وأضاف : لعبنا ضربات جزاء وكسبنا والحكم صفر بفوز بلقاس فجاءه حكم الرايه قرر أنه يعيد الضربة الخامسة والمنصوره كسبت ، بشهاده الجميع بلقاس تستحق المباراة.





وأكمل : ظلم بيِّن غير طبيعي انا مشفتش كده في الكوره ، ضيع أداء ومجهود كل اللي موجودين في المنظومة يلا الحمدلله على كل شيء، مفيش عدل فيديو الماتش هدية مني للي ماسكين التحكيم في مصر .





وخرج فريق بلقاس من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام المنصورة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .