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مشادة على الهواء بين نقيب المهن التمثيلية وبرلماني لهذا السبب..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:53 ص
نقيب المهن التمثيلية
نقيب المهن التمثيلية
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محمود محسن
أكد النقيب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن المجال خلال جلسة مجلس النواب لم يكن لتقييم الفنون، ولكن المجال للحديث عن صندوق أسر الشهداء ، ولا مجال لتقييم الفن الهابط من الفن الراقي ، موضحًا أن جميع فنانين مصر عظماء ولا يوجد بينهم من يقدم فنا هابطا.

وناشد "زكي" خلال تصريحات تليفزيونية، النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، بالاعتذار عن ما بدر منه من تصريحات مسيئة للفن والفنانين، مشيرا إلى أن يوم أمس تزامن مع ذكرى وفاة الفنانة العظيمة فاتن حمامة، وفى الوقت الذي نحتفل فيه بها؛ يُسبّ الفنانين العظام.

ودخل نقيب المهن التمثيلية في مشادة مع النائب رياض عبد الستار، قائلا له: أؤكد أنني اطالبك بالاعتذار الواضح؛ وإلا بيننا وبينك خصومة، وأن الاعتذار بخط يده مرفوض، بل يجب أن يكون معلنا.

وأشار زكي إلى أنا لسنا بصدد تقييم الفن بمجلس النواب ، مؤكدا أن هناك العديد من الرسائل للفنانين التي وجهوها له: "كيف تم قبول هذه الإهانة من هذا النائب".
 
وقال نقيب المهن التمثيلية إن النائب رياض عبد الستار امامه خياران إما الاعتذار أو أنه سيكون في خصومة مع فنانين مصر، والامر في يد رئيس مجلس النواب. 
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