المياه ملوثة .. أهالى قرية الترامسة فى قنا يناشدون بتغيير الشبكة الأرضية لمياه الشرب

أستغاث المواطن منتصر عطيتو راضى ، من أهالى قرية الترامسة محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب .

ويقول فى رسالته : تم أخذ عينة من بيتنا ومن مكان آخر هو مدرسة الشيخ حسن الإعدادية بالترامسة وتم تحليل المياه في معامل مديرية الصحة بقنا وشركة مياه قنا واخبرت اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان تلوث المياه وراء ارتفاع حالات الفشل الكلوي بالقرية وقلت له انني بإمكاني ان أحضر له كشف باسماء المصابين سواء بالفشل الكلوي او امراض الكبد والاورام التي ظهرت في القرية وعند لقائي بالمحافظ في وجود العميد محمد جلال رئيس شركة مياه قنا الذي اصر ان مياه قرية الترامسة نقية وانها انقي من المياه المعدنية وان الخور لا يؤثر علي المياه حيث تجري معالجة المياه داخل وحدة مياه الترامسة النقالي واكدت له امام المحافظ ان الخور هو السبب الرئيسي في تلوث المياه .





وأضاف : الشبكة الارضية المواسير التي لم يتم تغييرها منذ تركيبها وقلت للسيد المحافظ اذا كان الخور لا يؤثر وان المياه نقية سوف تكون داخل المرشح وعند خروجها الي الشبكة الارضية يحدث التلوث مما اصاب ابناء القرية بالعديد من الأمراض .









مناشد المسئولين بالنظر الى أهالى القرية بعين الرحمة ، و العمل على تغيير الشبكة الارضية لمياه شرب قرية الترامسة للحفاظ على صحة المواطنين

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