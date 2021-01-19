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بين الناس

أهالي الوليدية فى أسيوط يستغيثون من غلق مكتب البريد منذ 6 أشهر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي قرية الوليدية التابعه لمحافظة أسيوط، بسبب غلق مكتب بريد الوليدية من أكثر من ٦ أشهر وتحويله لمكتب بريد مديرية الصحة.


ويقول إسلام سعيد، فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس" التى يقدمها "صدى البلد"، إنه تم غلق مكتب بريد الوليدية من أكثر من ٦ أشهر وتحويله لمكتب بريد مديرية الصحة، حيث التكدس والزحام وسوء المعاملة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية أو التباعد، والخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا.


وأضاف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإعادة فتح مكتب البريد نظرًا لكونه الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله، وذلك لحماية المواطنين، خاصةً كبار السن والسيدات، والأطفال فى ظل جائحة كورونا، ولكن دون جدوى.


وناشد المسئولين بمحافظة أسيوط سرعة التدخل لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها نتيجة التكدس والزحام، الذى أصبح بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للأهالى فى ظل جائحة كورونا.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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