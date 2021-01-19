أهالي الوليدية فى أسيوط يستغيثون من غلق مكتب البريد منذ 6 أشهر

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي قرية الوليدية التابعه لمحافظة أسيوط، بسبب غلق مكتب بريد الوليدية من أكثر من ٦ أشهر وتحويله لمكتب بريد مديرية الصحة.











ويقول إسلام سعيد، فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس" التى يقدمها "صدى البلد"، إنه تم غلق مكتب بريد الوليدية من أكثر من ٦ أشهر وتحويله لمكتب بريد مديرية الصحة، حيث التكدس والزحام وسوء المعاملة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية أو التباعد، والخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا.









وأضاف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإعادة فتح مكتب البريد نظرًا لكونه الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله، وذلك لحماية المواطنين، خاصةً كبار السن والسيدات، والأطفال فى ظل جائحة كورونا، ولكن دون جدوى.











وناشد المسئولين بمحافظة أسيوط سرعة التدخل لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها نتيجة التكدس والزحام، الذى أصبح بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للأهالى فى ظل جائحة كورونا.









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