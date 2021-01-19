أهالى حاجرالمريس فى الأقصر يطالبون بتوصيل مياه الشرب لهم.. صور

استغاث أهالى حاجر المريس بمدينة الطود غرب الأقصر، فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة "بين الناس" التى يقدمها "صدى البلد"، لتضررهم من عدم توصيل مرفق مياه الشرب.









ويقول المواطن محمد محمود طايع عبد الهادي، فى رسالته: "نعانى أشد المعاناة نحن سكان حاجر المريس من عدم توصيل مرفق مياه الشرب، ونعتمد على مياه الآبار الجوفية المالحة، أو على التسول من الجيران الواصل إليهم شبكة المياه من أجل كوب ماء للشرب".





وأضاف: "مياه الآبار غير صالحة للشرب نستخدمها فى قضاء باقى مستلزمات المنزل"، مطالبا بالموافقة على امتداد ٧٠٠ متر حتى تصل للعزبة من شبكة مياه حاجر المريس نظرا لظروف أفراد الأسر من الكر والفر بين الجيران والأقارب لتوفير جردل مياه من أجل استخدامه في المأكل والمشرب بدلا من مياه الآبار في ظل غلاء فواتير مياه الشرب.











وناشد محافظ الأقصر ومدير مديرية مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، النظر إلى حالهم بعين الرحمة والموافقة على توصيل شبكة المياه وامتدادها ٧٠٠ متر حتى تصل للعزبة من شبكة مياه حاجر المريس رأفة بالمواطنين وحفاظا عليهم من الأمراض.











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