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بين الناس

أهالى حاجرالمريس فى الأقصر يطالبون بتوصيل مياه الشرب لهم.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى حاجر المريس بمدينة الطود غرب الأقصر، فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة "بين الناس" التى يقدمها "صدى البلد"، لتضررهم من عدم توصيل مرفق مياه الشرب.


ويقول المواطن محمد محمود طايع عبد الهادي، فى رسالته: "نعانى أشد المعاناة نحن سكان حاجر المريس من عدم توصيل مرفق مياه الشرب، ونعتمد على مياه الآبار الجوفية المالحة، أو على التسول من الجيران الواصل إليهم شبكة المياه من أجل كوب ماء للشرب".

 
وأضاف: "مياه الآبار غير صالحة للشرب نستخدمها فى قضاء باقى مستلزمات المنزل"، مطالبا بالموافقة على امتداد ٧٠٠ متر حتى تصل للعزبة من شبكة مياه حاجر المريس نظرا لظروف أفراد الأسر من الكر والفر بين الجيران والأقارب لتوفير جردل مياه من أجل استخدامه في المأكل والمشرب بدلا من مياه الآبار في ظل غلاء فواتير مياه الشرب.


وناشد محافظ الأقصر ومدير مديرية مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، النظر إلى حالهم بعين الرحمة والموافقة على توصيل شبكة المياه وامتدادها ٧٠٠ متر حتى تصل للعزبة من شبكة مياه حاجر المريس رأفة بالمواطنين وحفاظا عليهم من الأمراض.

 
للتواصل مع القارئ من خلال رقم:
٠١١٤١٢٨١٣٣٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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