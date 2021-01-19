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محافظات

شاهد.. صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بالأقصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:09 ص
صدى البلد
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شمس يونس
احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت،  بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، وأقيمت صلوات اللقان وقداس العيد وسط أجواء أحتفالية ومشاركة محدودة من أباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.



وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، صلوات طقس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد، الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص مينا جاد، والقمص بولا نصر الله، والقس فيلوباتير سفين، والقس أبراهيم عبادي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات صلوات طقس اللقان وقداس العيد، والتي أتنتهت في الساعات الأولى من يوم العيد.

يشار إلى أن الاحتفال بعيد الغطاس يتضمن «صلاة اللقان» قبل القداس الإلهي، والتي تقام ثلاثة مرات في السنة، وهم عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل ويحتفل الأقباط بعيد الغطاس، بأكل القلقاس والقصب وإضاءة الشموع بقشر البرتقال.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.
شاهد.. صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بالأقصر
شاهد.. صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بالأقصر
شاهد.. صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بالأقصر
شاهد.. صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بالأقصر
شاهد.. صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بالأقصر
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