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توك شو

كن تافها تعيش سعيدا.. فلسفة محمد ثروت الكوميدية في حياته

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:31 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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هاني حسين
حل الفنانان محمد ثروت وبيومى فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال الفنان محمد ثروت، إن الفنان بيومي فؤاد بالنسبة له أخ كبير، مضيفا:"  ارتباطي بـ بيومي ليس فني ولكنه ارتباط شخصي وانساني وهزارنا واحد واشتغلت  معه معظم الأعمال الفنية في الأفلام والمسلسلات".

وأضاف محمد ثروت:"  كن تافها تعيش سعيدا، دي فلسفة ماشي بيها والأب الروحي الخاص بي  الفنان سمير غانم وهو رائد في مكانه "، مضيفا:"  الارتجال في اي عمل فني نقوم به  لخدمة القصة التي نقوم بتجسيدها".
 
ومن جانبه قال الفنان بيومي فؤاد، إنه تجمعه علاقة صداقة واخوة بينه وبين محمد ثروت، مضيفا:"  ثروت لو بيضحك الناس في الافلام والمسلسلات  فهو بيضحكنا في الحياة الطبيعية 25 ضعف".

وأضاف بيومي فؤاد:"  بعد التخرج من كلية فنون جميلة أخرجت مسرحيات  لعدة سنوات وكان مساعد المخرج لي هو الفنان  محمد ممدوح".

وأكمل بيومي فؤاد:"  في فيلم  جحيم في الهند لنا حافظين رقم الغرفة 225  لأنه غرفة البقالة وهي غرفة محمد ثروت وكنا نحتفظ بالاطعمة فيها".
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