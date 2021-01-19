كن تافها تعيش سعيدا.. فلسفة محمد ثروت الكوميدية في حياته

حل الفنانان محمد ثروت و بيومى فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي".





وقال الفنان محمد ثروت، إن الفنان بيومي فؤاد بالنسبة له أخ كبير، مضيفا:" ارتباطي بـ بيومي ليس فني ولكنه ارتباط شخصي وانساني وهزارنا واحد واشتغلت معه معظم الأعمال الفنية في الأفلام والمسلسلات".





وأضاف محمد ثروت:" كن تافها تعيش سعيدا، دي فلسفة ماشي بيها والأب الروحي الخاص بي الفنان سمير غانم وهو رائد في مكانه "، مضيفا:" الارتجال في اي عمل فني نقوم به لخدمة القصة التي نقوم بتجسيدها".

ومن جانبه قال الفنان بيومي فؤاد، إنه تجمعه علاقة صداقة واخوة بينه وبين محمد ثروت، مضيفا:" ثروت لو بيضحك الناس في الافلام والمسلسلات فهو بيضحكنا في الحياة الطبيعية 25 ضعف".





وأضاف بيومي فؤاد:" بعد التخرج من كلية فنون جميلة أخرجت مسرحيات لعدة سنوات وكان مساعد المخرج لي هو الفنان محمد ممدوح".





وأكمل بيومي فؤاد:" في فيلم جحيم في الهند لنا حافظين رقم الغرفة 225 لأنه غرفة البقالة وهي غرفة محمد ثروت وكنا نحتفظ بالاطعمة فيها".