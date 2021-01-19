أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف 5G في تاريخها.. مشاهير لا يستخدمون هواتف آيفون

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
شهدت الصين عمليات تحميل هائلة لتطبيقى سيجنال وتيليجرام، بعد أزمة سياسة الخصوصية التى أعلن عنها تطبيق واتسآب والتى أدت إلى ما يشبه الهجرة العالمية الإلكترونية إلى التطبيقات المنافسة، منذ قرار واتسآب بمشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيق فيسبوك.
أعلنت شركة أوبو الصينية، إطلاق هاتفها Reno5 Pro 5G فى الأسواق العالمية، وذلك بعد الإعلان عنه رسميا منذ أسابيع قليلة، حيث يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، و يتوفر بسعر 528 دولار أمريكي أي ما يعادل 8299 جنيه مصري .
كشف تسريبات سعر هواتف Honor V40 والتى تعلن عنها رسميا شركة هونر الصينية فى 22 يناير الجاري، حيث تأتى الهواتف بإمكانات كبيرة منها الكاميرات عالية الدقة وجودة الشاشة والبطارية ذات السعة الكبيرة.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج فى طريقها لإطلاق أرخص هاتف ذكى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G فى تاريخها ، وهو هاتف Galaxy A32 من الفئة المتوسطة، وسيصدر بعدد من الإمكانات الكبيرة منها بطارية سعة 500 مللى أمبير.
كشفت تسريبات عدد من الميزات التى ستتمتع بها أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بفضل النسخة الجديدة من نظام تشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت، والتى تسمى Windows 10x، والتى سيتم إطلاقها رسميا لكل الأجهزة خلال الفترة القادمة.
تمثل هواتف آيفون صورة ذهنية عند عدد كبير من مستخدمى الهواتف الذكية بأنها الهواتف الأكثر خصوصية والأكثر أمانا، بالإضافة إلى قدراتها وإمكاناتها الكبيرة، إلى جانب الكاميرات فائقة الدقة التي تتمتع بها، كما أنها الهواتف الذكية الأغلى فى العالم.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A52 خلال الأسابيع المقبلة حيث سيصدر بعدد من الإمكانات الكبيرة، بعد أن تم اعتماد من عدد من وكالات الهواتف الذكية، منها وكالة TENAA ، ويعتبر الهاتف خلفا ل Galaxy A51 الذى صدر العام الماضى والذى حقق مبيعات هائلة.