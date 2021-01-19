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توك شو

خناقة بين بيومي فؤاد ومحمد ثروت في صاحبة السعادة والسبب صيد السمك.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:07 ص
بيومي فؤاد ومحمد
بيومي فؤاد ومحمد ثروت
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هاني حسين
حل الفنانان محمد ثروت وبيومي فؤاد، ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وشارك كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت في فقرات ترفيهية كوميدية مع الفنانة إسعاد يونس في حلقة صاحبة السعادة.

وفي إطار كوميدي فاز محمد ثروت في لعبة صيد الأسماك، ولكن بيومي فؤاد رفض الاعتراف بالهزيمة وتشاجر مع  محمد ثروت، وقال محمد ثروت مازحا:"  مكتب الشكاوى في اول الاستوديو ابقى اشتكي ".

ومن جهته قال الفنان بيومي فؤاد، إنه تجمعه علاقة صداقة واخوة بينه وبين محمد ثروت، مضيفا:"  ثروت لو بيضحك الناس في الافلام والمسلسلات  فهو بيضحكنا في الحياة الطبيعية 25 ضعف".

وأضاف بيومي فؤاد:"  بعد التخرج من كلية فنون جميلة أخرجت مسرحيات  لعدة سنوات وكان مساعد المخرج لي هو الفنان  محمد ممدوح".

وأكمل بيومي فؤاد:"  في فيلم  جحيم في الهند لنا حافظين رقم الغرفة 225  لأنه غرفة البقالة وهي غرفة محمد ثروت وكنا نحتفظ بالاطعمة فيها".
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