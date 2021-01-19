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رياضة

ضياء السيد: تغييرات هيثم شعبان ممتازة.. وأحمد ياسر رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والطلائع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:33 ص
ضياء السيد
ضياء السيد
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عبدالله هشام
قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بالمباراة التي جرت مساء الإثنين.

وأضاف محمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا صحيحة، و سوء تمركز دفاع سيراميكا كليوباترا تسبب في إحراز طلائع الجيش لهدف التعادل".

وتابع :" تغييرت هيثم شعبان في مباراة الطلائع كانت ممتازة، وغيرت من شكل الفريق وساهمت في الفوز باللقاء والحصول على النقاط الثلاثة".

وأكمل:" أحمد ياسر يقدم أداء مميزا مع سيراميكا كليوباترا ويستحق لقب رجل مباراة طلائع الجيش، وهذا الفوز سيعيد الثقة للاعبين".

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