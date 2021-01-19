أخبار التوك شو.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى.. بشرى لـ المتصالحين في مخالفات البناء.. وسر الهجوم على وزير التموين في جلسة البرلمان

تناولت برامج التوك شو أمس الاثنين العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي المطالبة بحقوقه؛ مستنكرا إيقاف حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري تربى على الأخلاق والأدب، مستنكرا ما فعله البعض في نادي الجزيرة من أفعال إباحية في حفل عيد ميلاد.





حل الفنانان محمد ثروت وبيومى فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".





قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من شأنه أن يوجد قيمة حقيقية للثروة العقارية في المحافظات.





قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن اللقاح الروسي الجديد لـكورونا عبارة عن بخاخة تستخدم للوقاية من الفيروس والانفلونزا الموسمية؛ مشيرا الي ان فاعلية البخاخ على تجارب الحيوان تعدت 80 %.





قال محمد الكومي عضو مجلس النواب، تعليقا على الهجوم البرلماني على كلمة وزير التموين في مجلس النواب اليوم، إنه يتم استعداء الحكومة للوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية في كل حقيبة وزارية بشكل موضوعي وحقيقي؛ من أجل الاستعداد لاستخدام الأدوات البرلمانية المناسبة في حال وجود أي قصور.





قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ما حدث في نادي الجزيرة ترفضه الأديان والمجتمع المصري، ونحن آسفون لما حدث من تجاوز من بعض عضوات النادي.





قال علي العايد وزير الإعلام الأردني، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن جاءت بناء على دعوة من ملك الأردن وهذا يعكس التقدير الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه مصر لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن المصالح العربية .





قال هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات إن شركة نصر للسيارات هي أول شركة شيدت في مصر لإنتاج السيارات وكان لها دور كبير في تغيير تاريخ السيارات في مصر، لافتا الي ان اغلاق الشركة في فترة من الفترات كان له أسبابه .



