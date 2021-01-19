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فن

في عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية في حياة أنغام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم 19 يناير، عيد ميلاد الفنانة أنغام، التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا، ونستعرض في هذة السطور أهم محطاتها الفنية:

- خاضت أنغام تجربة التمثيل في مسلسل "في غمضة عين" مع الفنانة داليا البحيري، وحقق نجاحا كبيرا.

- طرحت أنغام ما يقرب من 25 ألبوما غنائيا منهم محدش يحاسبني، أحلام بريئة، وكل ما نقرب، وغيرهم.

- أخر ألبومات أنغام، هو ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاح كبير منذ طرحه في الأسواق.

- غنت العديد من التترات كان من بينها تتر مسلسل حدوته مرة، وممنوع الاقتراب أو التصوير، وفي غمضة عين.
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