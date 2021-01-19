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فن

في عيد ميلاد أنغام.. كم عمرها وعدد زيجاتها وسر القطيعة مع أصالة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:03 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم 19 يناير، عيد ميلاد الفنانة أنغام، التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا.

تزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

وكان زواجها من أحمد إبراهيم سببا رئيسيا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري؛ لأن أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها "خرابة بيوت"، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.
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