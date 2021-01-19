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فن

إنجي علي تدعو لـ محمد الصغير بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:18 ص
انجي علي
انجي علي
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مصطفى كرم
وجهت الإعلامية انجي علي، الدعم، لخبير التجميل محمد الصغير، والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية. 

ونشرت انجي علي  عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها: "يا رب انت على كل شيء قدير" .

وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث إنه تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج. 


وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا فى غرفة العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته اكلينيكيا وهى شائعة سخيفة. 

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