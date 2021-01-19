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أخبار العالم

لتأمين تنصيب بايدن.. قرار عاجل من الشرطة الأمريكية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:55 ص
تأمين تنصيب بايدن
تأمين تنصيب بايدن
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شريف سيد
أعلنت الشرطة الأمريكية، إغلاق غالبية الجسور المؤدية إلى العاصمة واشنطن، من الجانب الجنوبي، لمدة 48 ساعة، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء. 

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الأمنية من أجل تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يوم الأربعاء، في واشنطن. 

وسمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمئات من الجنود في الخدمة الفعلية بدعم الإجراءات الأمنية المعززة المتعلقة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتواصل سلطات إنفاذ القانون المحلية تعقب تهديدات العنف في عاصمة البلاد في الأيام التي سبقت الاحتفال، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع.

وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قال مسؤول دفاعي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الحساسة، إن 750 فردًا في الخدمة الفعلية تم نشرهم هذا الأسبوع يشملون أفراد خدمة لديهم خبرة في التعامل مع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرة، إضافة إلى التخلص من الذخائر المتفجرة والفرق الطبية الماهرة في الاستجابة للصدمات. 

قال المسؤول إن وزارة الدفاع أذنت أيضًا للموظفين في الخدمة الفعلية بالتنسيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، والموظفين الطبيين لإجراء اختبار Covid-19 لدعم الطبيب المعالج في الكونغرس ، وموظفي الإدارة والدعم الإضافيين.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تكون فيه السلطات في حالة تأهب قصوى، وبعد حريق في المنطقة العامة لمبنى الكابيتول الأمريكي. بينما تم إغلاق مبنى الكابيتول لفترة وجيزة، ما أدى إلى تعليق بروفة تنصيب بايدن يوم الأربعاء، تبين أن مصدر الحريق هو خزان غاز البروبان الذي انفجر في مخيم للمشردين في مكان قريب.

إجمالًا، سمح البنتاجون لحوالي 2750 فردًا في الخدمة الفعلية لدعم التنصيب، لكن الجزء الأكبر منهم - حوالي 2000 - من أجل "الدعم الاحتفالي"، مثل الفرقة الموسيقية، كما قال المسؤول.
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