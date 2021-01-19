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سيارات

شاهد.. تصميم مثير لمرآب لعرض السيارات الخارقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:15 ص
مرآب للسيارات
مرآب للسيارات
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كريم عاطف
يحاول رجال الأعمال والأغنياء بالمجتمعات المختلفة الحصول على سيارات كلاسيكية أو خارقة ذات قيمة مالية عالية؛ حتى يتباهون بها أو لتعزيز هواية لديهم منذ الصغر.

ولكن اليوم نشاهد رجلا يعتبر من أغنياء مدينة كاليفورنيا، بنى مرآبًا بتصميم فريد، يحوي تشكيلة مُذهلة من السيارات الخارقة، حتى يكون متميزا فى مجال اقتناء السيارات بالرغم من كونه احد اكبر مقاولي العقارات .

ورجل الاعمال هذا يدعى ماني خوشبين، و قرر ذات يوم أن يبني مرآبًا خاصًا لوضع تشكيلة سياراته الخارقة الرائعة، ليقدم تحفة فنية أنيقة، و يتميز المرآب بممر مصمم ليبدو وكأنه سفينة فضاء .

ويظهر مرآب خوشبين مليئا بسيارات ماكلارين وبوجاتي باجاني، وغيرها من السيارات الخارقة، بالاضافة الى هيرميس شيرون النادرة من بوجاتى والتى يمتلكها خوشبين ، بالإضافة إلى 3 سيارات بوجاتي أخرى.

ويوضح مقطع الفيديو ان مرآبه هذا مليء بسيارات بقيمة 30 مليون دولار ، في حين أن إمبراطوريته العقارية وفقًا لمجلة فوربس، تصل قيمتها إلى 450 مليون دولار .

ويقول خوشبين خلال مقطع الفيديو الذي يُظهر المرآب، أن الفضل يعود إلى الإنترنت في نجاحه، فعلى الرغم من إقامته في جنوب كاليفورنيا، فقد تمكن من شراء العقارات على طول الطريق في تكساس.

ويتساءل خوشبين فى مقطع الفيديو، عما إذا كان يجب أن يضيف بابًا آخر، لإضافة أو التخلص من بعض السيارات أم هذا أمر جيد وكاف.
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