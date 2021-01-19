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فن

كارمن سليمان تهنئ نادر حمدي بزواجه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:31 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة كارمن سليمان، الملحن نادر حمدي بعد زواجه، السبت الماضي، بفتاة من خارج الوسط الفني.

ونشرت كارمن سليمان صورة لها مع زوجها مصطفى جاد، رفقة نادر حمدي، من حفل زفافه، وعلقت عليها "ألف مبروووك يا نادر ربنا يخليكوا لبعض أنت وسارة، ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة يا رب" .

واحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه داخل احد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.
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