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رياضة

صراع الصدارة.. الزمالك يواجه الجونة على قمة الدوري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:59 ص
الزمالك يواجه الجونة
الزمالك يواجه الجونة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الزمالك منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والجونة عبر قناة ON Time Sports 1 HD .

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تولى الحكم احمد العدوى مهمة إدارة مباراة الزمالك والجونة تحكيميا.

ويسعي نادي الزمالك لاستغلال تعثر غريمه التقليدي الأهلي الذي سقط في فخ التعادل امام البنك الاهلي سلبيا ، لاقتناص صدارة الدوري وبنفس الطموح يدخل فريق الجونة المباراة . 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة بينما جاء الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة . 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد -  أسامة فيصل
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