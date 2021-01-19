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أخبار العالم

حواجز وإغلاق كامل.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:13 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخها، وذلك انتظارا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وخوفا من أي عمليات عنف أثناء التنصيب. 

وأقام رجال الحرس الوطني الأمريكي والشرطة والجيش، الحواجز في غالبية شوارع العاصمة، كما منعوا حركة السيارات والمارة، وانتشروا في الشوارع كلها. 

فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، إغلاق غالبية الجسور المؤدية إلى العاصمة واشنطن، من الجانب الجنوبي، لمدة 48 ساعة، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء. 

وسمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمئات من الجنود في الخدمة الفعلية بدعم الإجراءات الأمنية المعززة المتعلقة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتواصل سلطات إنفاذ القانون المحلية تعقب تهديدات العنف في عاصمة البلاد في الأيام التي سبقت الاحتفال، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع.

وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قال مسؤول دفاعي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الحساسة، إن 750 فردًا في الخدمة الفعلية تم نشرهم هذا الأسبوع يشملون أفراد خدمة لديهم خبرة في التعامل مع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرة، إضافة إلى التخلص من الذخائر المتفجرة والفرق الطبية الماهرة في الاستجابة للصدمات. 

قال المسؤول إن وزارة الدفاع أذنت أيضًا للموظفين في الخدمة الفعلية بالتنسيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، والموظفين الطبيين لإجراء اختبار Covid-19 لدعم الطبيب المعالج في الكونغرس ، وموظفي الإدارة والدعم الإضافيين.
حواجز وإغلاق كامل.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن.. صور
حواجز وإغلاق كامل.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن.. صور
حواجز وإغلاق كامل.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن.. صور
حواجز وإغلاق كامل.. إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن.. صور
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