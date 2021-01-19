شيده في عامين.. فنان يخلد نفرتيتي بتمثال مبهر من مادة طبيعية

تترك الحضارة المصرية القديمة أثرا عميقا في نفس من يراها، حتى يحاول الكثيرون أن يمجد ويخلد تلك الحضارة ولو بتمثال مصنوع من النحل يجسد الملكة نفرتيتي، زوجة الملك إخناتون.





حيث اقتطع "توماس ليبرتيني" وهو فنان هولندي، عامين من عمره لعمل تمثال جديد، بهيكل ثلاثي الأبعاد للتمثال الأصلي للملكة نفرتيتي، ثم وضعه في صندوق وأدخل 60 ألف نحلة لتشكل ملامحها بالعسل.





وأشار "ليبرتيني" إلى أن شمع العسل من المواد الطبيعية المتينه، ويرى أن هذا التمثال سيعيش لألاف السنين إذا هيئت له البيئة المناسبة لحفظه، بحسب ما نشرت مجلة "ماي مودرن مت".





وقد استغرقت عملية تصميم التمثال عامين وعلى مرحلتين، المرحلة الأولى عرض التمثال كمجسم حي تمكن الزوار رؤيته أثناء بناء النحل لهذا العمل الفني في متحف "كونسثال" في روتردام في صيف 2019.





فيما بعد بنى النحل خلية نحل وشمع العسل داخل إطار التمثال، مما منح شكلا مميزا للتمثال الذي صنع ببطء، أما المرحلة الثانية فكان قد تم نقله إلى الهواء الطلق في سلوفاكيا حيث تم عرضه في معرض خاص للفنان بأمستردام.