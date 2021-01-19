حدث ليلًا.. الإفتاء عن زواج التجربة: دعاية رخيصة تهدم الأسرة.. الروسي أليكسي نافالني يدعو الشعب للتظاهر ضد الحكومة.. المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه سوف يخوض مباراة ودية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلنت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع دول "أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا"، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وذلك طبقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

أعلنت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع دول "أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا"، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وذلك طبقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على كثرة تغيير للمدربين بالدوري المصري في الفترة الأخيرة، كاشفا أن أحد الفرق سيغير مدربه خلال أيام.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 498 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة .

بكاء العروس والمشاعر المرهفة من المشاهد الشائعة التي عادة ما نراها في حفلات الزفاف، لكن تخيل العريس يبكي هو الأمر الذي نادرًا ما نراه، فقد انفجر عريس هندي في البكاء خلال حفل زفافه في مشهد مؤثر، بعدما فرقه فيروس كورونا عن عائلته.





موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة يستضيف فريق الزمالك، منافسه، الجونة، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء، علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز .



