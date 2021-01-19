حدث ليلًا.. الإفتاء عن زواج التجربة: دعاية رخيصة تهدم الأسرة.. الروسي أليكسي نافالني يدعو الشعب للتظاهر ضد الحكومة.. المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بعض مما توصلت إليه لجان دار الإفتاء الشرعية التي شكلها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشأن ما أُطلق عليه إعلاميا بـ"زواج التجربة".
أعلن ليونيد فولكوف، رئيس شبكة دعم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الاثنين، أنه يجرى الآن التحضير لمسيرات ومظاهرات في جميع أنحاء روسيا يوم 23 يناير ردًا على قرار السلطات الروسية بسجن نافالني لمدة 30 يومًا بعد توجيه اتهامات له.
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إنه على دول الخليج الدخول في مباحثات مباشرة مع إيران خلال الوقت الحالي، عارضا الوساطة في الأمر.
أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه سوف يخوض مباراة ودية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 498 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة .
علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على كثرة تغيير للمدربين بالدوري المصري في الفترة الأخيرة، كاشفا أن أحد الفرق سيغير مدربه خلال أيام.
أعلنت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع دول "أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا"، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وذلك طبقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
بكاء العروس والمشاعر المرهفة من المشاهد الشائعة التي عادة ما نراها في حفلات الزفاف، لكن تخيل العريس يبكي هو الأمر الذي نادرًا ما نراه، فقد انفجر عريس هندي في البكاء خلال حفل زفافه في مشهد مؤثر، بعدما فرقه فيروس كورونا عن عائلته.
يستضيف فريق الزمالك، منافسه، الجونة، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء، علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز .
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخها، وذلك انتظارا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وخوفا من أي عمليات عنف أثناء التنصيب.
علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بعد اعتراضه على حكم لقاء مباراة الأهلي مع البنك الأهلي.