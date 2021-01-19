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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهنئ أنغام بعيد ميلادها.. وكهربا يدعم الشناوي بعد الإيقاف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:45 ص
تركي ال الشيخ وانغام
تركي ال الشيخ وانغام
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


علق ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي بعد اعتراض على حكم لقاء مباراة الأهلي مع البنك الأهلي 

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏اذا تم ايقاف محمد الشناوي علي الصوره المتداوله فقط يبقي القرار ملوش اي لازمه  لو تصرف اخر مع تقرير الحكم يبقي ماشي انما لو علي الصوره فقط !!! يبقي اسكت احسن عشان كده يبقي تهريج". 



وجه محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الدعم لصديقة بالفريق محمد الشناوي حارس المرمي بعد إيقاف 4 مباريات من قبل اتحاد الكرة المصري بعد اعتراصة على حكم لقاء مباراة الأهلي والبنك الاعلي.

ونسر كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع محمد الشناوي وعلق عليها قائلا " الأسد".




هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الفنانة انغام بعيد ميلادها ال 48

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابة بتويتر مهنأ انغام  "‏‎كل سنه وانتي بخير".



علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق على تعرض طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحادث سير بسيارته. 

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏الصديق العزيز طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي يتعرض لحادث بالأمس بعد الخروج من ملعب المكس من مباراة الأهلي والبنك الأهلي تسبب في تهشم سيارته من الخلف ولكن الحمد لله خرج منها سليم معافا الف حمدالله على السلامة". 
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