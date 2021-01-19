يحدث اليوم: وزير التعليم في البرلمان.. والزمالك يبحث عن صدارة الدوري.. و6 مواجهات في مونديال اليد

يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق، 19 يناير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة.. يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة للاستماع لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزير الدولة للإعلام في ذات الشأن.





القاهرة.. تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.





القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه، من خلال الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.





القاهرة.. تسيّر شركة "مصر للطيران" 44 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية، لنقل 5 آلاف وواحد راكب.





القاهرة.. تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان (تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري)؛ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.





القاهرة.. تُعقد الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور رئيس وزراء إسبانيا.





فيينا.. تبدأ وزيرة خارجية السويد والرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي آن ليندي زيارة إلى أوكرانيا تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مكثفة مع مسئولين أوكرانيين رفيعي المستوى.





القاهرة.. تُقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والجونة، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري العام المصري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد بتروسبورت.





الإسكندرية.. تُقام مباراة كرة اليد بين فريقي اليابان وأنجولا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على الصالة المغطاة بستاد برج العرب.





القاهرة.. تُقام مباراة كرة اليد بين فريقي البحرين والكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة الرياضية بستاد القاهرة.





الإسكندرية.. تُقام مباراة كرة اليد بين فريقي كرواتيا وقطر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة المغطاة بستاد برج العرب.





القاهرة.. تُقام مباراة كرة اليد بين فريقي إسبانيا وتونس، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





القاهرة.. تُقام مباراة كرة اليد بين فريقي البرازيل وبولندا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





الجيزة.. تُقام مباراة كرة اليد بين فريقي ألمانيا والمجر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.