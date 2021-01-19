حزمة برامج للمشاركة المجتمعية لمواجهة برد الشتاء في سيناء

تنفذ مؤسسة الشجرة للتنمية والفن ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء ، حزمة برامج ضمن أنشطتها المجتمعية ، من بينها مبادرة "الناس للناس "، وذلك لتوزيع بطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا لمتضرري كورونا، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، و تقديم حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك في ضوء الشعور بالمسئولية المجتمعية ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.





وأعلن محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى ، حيث تم البدء بالقرى وتوزيع نحو 150 بطانية من الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من كورونا بقرية الميدان ومنطقة الهجن والقرية الرائدة غرب العريش محافظة شمال سيناء.





ياتي هذا في إطار مبادرة : "الناس للناس" التي تنفذها مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ، لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر إحتياجا والمتضررين من جائحة كورونا، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.





واشار الى انه سيتم استكمال عملية التوزيع على الأسر بباقى القرى ليتم التوزيع بعدها على الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من كورونا بالمدن والأحياء المختلفة ، وأنه يتم توفير البطاطين من خلال التبرعات بمساعدة أهالى سيناء ورجال الخير ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الشريكة لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من كورونا، مشيرا الى أنها تأتى ضمن نشاط المؤسسة المجتمعى طبقا لمبادراتها المتنوعة لدعم الفئات المختلفة من الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا .





وأضاف السيد العدل المدير التنفيذى للمؤسسة، أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال جمع التبرعات لتوفير نحو 2000 بطانية لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا بواقع 100 جنيه للبطانية ، مشيرا الى أن عمليات جمع التبرعات وشراء وتوزيع البطاطين تتم عن طريق متطوعى المؤسسة من الشبان والفتيات ومتطوعى الجمعيات والمؤسسات المجتمعية الشريكة .





كما يتم التوزيع وفقا لرؤية المؤسسة فى إيصال الدعم لمستحقيه نظرا لحلول فصل الشتاء وبسبب استمرار كورونا ، وبما يتمشى مع قرارات وتعليمات وزارة الصحة وأجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء عمليتى الجمع والتوزيع بسبب جائحة كورونا.







واضاف تمساح ، انه اذا كانت الحالة في عشة و ليس منزل ، كما تنفذ المؤسسة مبادرة لسقف المنازل وكذلك بتوفير مشمع لها حيث تتم المعاينة الميدانية وبدء التنفيذ على الحالتين : أسقف خشب للمنازل، و مشمع اسطح للعشش، موضحا أن البيانات المطلوبة تتمثل في: الاسم بالكامل، و الرقم القومي، وحالة الأسرة وعدد الأفراد، و العنوان ، وحالة المنزل، حيث سيتم الدفع بلجنة لبحث الوضع على ارض الواقع.





وأشارت أسماء الشعراوى مسؤولة العلاقات العامة ، الى أن المؤسسة كمنظمة مجتمعية تدعم جهود الدولة بمساعدة الفئات الأولى بالرعاية ، علاوة على دورها فى خدمة المجتمع ودعم الأسر الأكثر إحتياجا والمتضررة من كورونا، حيث سبق للمؤسسة تنفيذ العديد من المبادرات لدعم الأسر المحتاجة والفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المناسبات وعلى مستوى المحافظة.





اقرأ ايضا:

الأهالي يستغيثون لخروج موقف الميكروباصات من شارعي 23 و26 يوليو بالعريش

