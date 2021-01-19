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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:21 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 19-1- 2021.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 2.5 جنيه
البصل 5.5 جنيه
البطاطس 1.5 جنيه
الفاصوليا 4 جنيهات
الكوسة 4  جنيهات
الباذنجان 3.5 جنيه
الخيار 3 جنيهات
الجزر4  جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 4.5 جنيه
الجوافة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الرمان  6  جنيهًات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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