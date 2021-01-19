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الدولار يسجل 15.72 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:17 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الثلاثاء 19- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.


سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 19.00 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء.


 سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.37 جنيه للبيع و21.23 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 51.88 جنيه للبيع و51.54 جنيه للشراء.


وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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