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مرأة

بماسك طبيعي .. اخفي عيوب الوجه بمكونين من مطبخك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:28 ص
اخفي عيوب الوجة بمكونين
اخفي عيوب الوجة بمكونين من مطبخك
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أسماء عبد الحفيظ

تفضل كل فتاة إخفاء عيوب الوجه، وتحلم ببشرة خالية من الشوائب وحب الشباب، لذلك نقدم لك عزيزتي ماسك طبيعي.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن حمض اللبنيك الموجود في إكسفوليت الزبادي وبالتالي ينظف الجلد ممزوج بخصائص مضادات الأكسدة وتبييض البشرة للطماطم، مما يجعله علاجًا رائعًا لندبات حب الشباب وحب الشباب.

مكونات :

نصف طماطم
2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة الاستعمال :

تخلص من الطماطم (البندورة) ، خذها في وعاء ونخلطها في أناء .
أضف اللبن إلى واخلطه جيدًا.
ضع الخليط على وجهك.
اتركه لمدة ساعة تقريبًا. شطفه جيدا في وقت لاحق.

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بماسك طبيعي .. اخفي عيوب الوجه بمكونين من مطبخك

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