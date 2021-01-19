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السياحة تكشف تفاصيل مبادرة شتي في مصر: الناس زهقت من حظر كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:25 ص
شتي في مصر
شتي في مصر
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فرح علاء الخولي
قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الحكومة تدعم فكرة مبادرة "شتي في مصر"، لان فيروس كورونا تسبب في حظر المواطنين وقيد حركتهم ، منوهة: "فترة الشتاء طالت على الناس، والناس زهقت".

وتابعت غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تتمتع بجو مشمس وطقس دافئ في الشتاء، فلماذا لا يتم استغلاله خاصة بعد تفشي جائحة كورونا وفترة الاغلاق الطويلة في فصل الصيف الماضي، وخاصة ان وزارة الطيران قامت بعمل مبادرتها بتخفيض تذاكر الطيران الداخلية.

وأوضحت أن الأسعار الحالية لتذاكر الطيران الي الاقصر واسوان ومحافظة البحر الاحمر بأسعاء غير مسبوقة "ارخص كتير"، وبالتالي ذلك يسهل على المواطنين سهولة التنقل والاستمتاع بإقامة جيدة في فنادق مختلفة المستوى تبدأ من 300 جنيه إلي 750 جنيها شامل الوجبات ولكن ذلك على حسب موقع وشريحة الفندق.

واضافت ان الوزارة قامت بتخفيض تذاكر الدخول لكل المتاحف والاماكن الاثرية الي 50%، مشيرة الي انها فرصة جيدة لكل المصريين، منوهة أن المبادرة بدأت من 15 يناير ومستمرة حتى 30 فبراير، معقبة: "معاكوا شهر ونص وده وقت كويس جدا".

وذكرت أن المبادرة انطلقت مع بداية اجازة نصف العام، لافتة الي ان هناك اقبالا جيدا على الحجز، ويكون الحجز اما عن طريق غرفة المنشآت الفندقية من خلال الموقع الرسمي لهم، او من خلال شركة مصر للطيران.
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