برلماني يطالب بتنظيم معارض دولية للترويج للمنتجات المحلية

ثمن النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، جهود الدولة في ترفيق المناطق الصناعية والاهتمام الواضح بدعم القطاع الصناعي بإعتباره قاطر التنمية ومقياس التقدم والنهضة لأي دولة.





طالب " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة ربط المجمعات الصناعية الجديدة بمركز تحديث الصناعة وذلك لمدي الكفاءة والخبرة المهنية العالية بمختلف جوانب عملية الصناعة والثغرات الحديثة، مشددا علي الاهتمام بالجانب التسويقي لمختلف المنتجات من خلال عقد وتنظيم معارض دولية تخدم الإنتشار والترويج بما يعمل علي زيادة الصادرات.





و أوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من منح المنتفعين من هذه المجمعات سواء كانوا رجال أعمال أو من فئة صغار الصناع والمستثمرين، تيسير الإجراءات اللازمة بالنسبة للتراخيص و توصيل المرافق العامة (غاز ومياه وكهرباء) في إطار تأسيس البنية التحتية.





وتابع النائب حديثه، قائلا : توطيد الصناعة المحلية والإتجاه إلي التصدير من أولويات أجندة الحكومة بمختلف المجالات وليس الصناعة فحسب، وذلك من أجل إحراز إيرادات عالية تخدم القطاعات التي تحتاج للدعم والمساندة.





جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلي بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية.





وكشف البيان عن أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات إلى ( 1076 ) قطعة بمساحات من ( 1500 م2 : 5000م2 ) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى إبريل 2021 ووصلت نسبة الإنجاز 90%، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، وجار استكمال إنجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها في فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.





وتم استعراض موقف ترفيق الأراضي على مستوى الجمهورية، ففي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخطيط مساحـــــة ( 1600 فدان ) من المدينة على طريق رئيسي إلى قطــــع أراض بمساحـــــة ( 2000م2 : 15000 م2 )، وفي مدينة بني سويف الجديدة، جار إسناد أعمال تصميم المرافق لنحو 6 قطع بمنطقة الامتداد بمساحة 960 فدانا، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2022، أما مدينة العلمين الجديدة، فإنه جار تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من ( 2 مليون م2: 2.7 مليون م2 كمطور )، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2021، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المدرجة بالمخطط الاستراتيجي حوالي 6 آلاف فدان.





وعرضت وزيرة التجارة والصناعة موقف تنفيذ مشروع مدينة الروبيكي، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فيما يتعلق برخص المباني لاعتماد الرسومات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت، وتم أيضًا حل مشكلة شبكة الحماية المدنية لتواكب الكود المصري بزيادة عدد الطلمبات وتوريدها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.