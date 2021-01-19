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اقتصاد

خاص| بشرى لأصحاب الإعلان العاشر بأكتوبر.. تسليم 5000 حاجز شقق الإسكان الاجتماعى قبل يوليو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:00 م
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تقدم المدى الزمنى لتنفيذ وحدات الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بمدينة أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، حيث يقوم الصندوق بالاستعلام عن 5 آلاف حاجز وتسليم وحداتهم بدءا من يناير الجارى وحتى منتصف العام، وذلك بالتقدم 6 أشهر عن المعدل الزمنى المحدد.


وأوضحت "عبد الحميد" لـــ"صدى البلد"، أن حاجزى الإعلان العاشر بمدينة أكتوبر، يتجاوز عددهم 50 ألف عميل بخلاف 15 ألفا محولين من التاسع، وتم تحديد مدة 30 شهر منذ تاريخ الإعلان العاشر فى ديسمبر 2018 لبدء الاستعلام وإجراءات التسليم.


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وقالت إن "مدة الــ30 شهرا المحددة بكراسة الشروط تنتهى فى يوليو المقبل، ولكن نظرا لقيامنا بتوفير عدد من الوحدات الجاهزة بالفعل سيتم البدء بأول 5 آلاف عميل من بين المحولين من الإعلان التاسع للعاشر بنفس الاشتراطات، وباقي الحاجزين تباعا وفقا للجدول الزمنى المحدد من الصندوق".


وأضافت أن الدولة حريصة على توفير سكن ملائم بشروط تمويلية ميسرة لفئة محدودى الدخل، مؤكدة أن الإقبال على حجز الوحدات السكنية بالمدن الجديدة القريبة من القاهرة دائما يحظى بقائمة انتظار طويلة، وهو ما يعالجه الصندوق بزيادة عدد الوحدات المنفذة والطروحات المتعددة.


يذكر أن الإعلان العاشر تم طرحه فى نهاية 2018، وتضمن حجز نحو 200 ألف مواطن لوحدات سكنية بالعديد من المدن الجديدة، على رأسها بدر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، وتم تحديد سعر الوحدة خلال الإعلان بــــ225 ألف جنيه، مع وضع شرط يتضمن إمكانية زيادة 10% فى حالة ارتفاع أسعار مواد البناء، بخلاف 5% وديعة صيانة تسدد ضمن قيمة الوحدة .
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