متحدث العاصمة الإدارية: 92% نسبة تنفيذ الحي الحكومي.. والدولة تستهدف بناء مجتمع عمرانى يليق بالمواطن

أثنى العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، على المجهود الذي يبذله جميع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يتم تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، منوها إلى أن أرض العاصمة الإدارية كانت بمثابة صحراء جرداء، ولكن الدولة المصرية سعت إلى تحويل تلك المنطقة من أرض بلا قيمة إلى أرض ذهبية، حيث يصل المتر داخلها إلى 50 ألف جنيه.

وأضاف"المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن دخل تلك العاصمة الجديدة سوف يضخ فى الإقتصاد المصرى، وأن جميع أجهزة الدولة تستهدف بناء مجتمع عمرانى يليق بالمواطن المصرى، حيث أنها قد تكون مدينة للجيل الرابع، كما أنها تتيح معيشة أفضل للمواطنين بأسلوب حياة مختلف.

وأشار"الحسيني"، إلى أن المرحلة الأولى لتلك المشروع تمثل 40 فدانا، مضيفا أن نسب التنفيذ قد تستهدف حوالى 2 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى للمشروع، سواء كانت فى الأبراج أو الـ 10 أحياء سكنية.

وأكد الحسيني، أن نسبة التنفيذ لهذا المشروع وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أن سوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع الضخم فى حوالى 3 أعوام.

وأوضح، أن الحي الحكومى أًصبح من أبرز الأحياء للانتهاء من فترة التنفيذ كاملة، التى تجاوزت حوالى 92%، كما أن هذا الحى على استعداد تام لاستقبال الموظفين فى منتصف هذا العام.