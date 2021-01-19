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محمد جاد يوجه رسالة هامة للمنتخب المصري لكرة اليد: منتظرون الأفضل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:15 ص
الاعلامي محمد جاد
الاعلامي محمد جاد
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فرح علاء الخولي
قال الإعلامي محمد جاد، إن مباراة منتخب مصر أمس أمام منتخب السويد لليد ، أثارت غضب المصريين ، بعد خسارة المنتخب الوطني في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة، وكانت النتيجة بفارق هدف، وكانت لصالح منتخب السويد، ولكن برغم ذلك فإن المنتخب المصري صعد إلي الدور الرئيسي، وقدم مجموعة من المباريات القوية خلال المباريات السابقة.

وتابع جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتخب كان متقدما حتى الشوط الأول، والسويد استطاعت أن تحرز هدف الفوز في آخر دقيقة في المباراة، مؤكدا أن هذه المباراة اثبتت لنا ان منتخب مصر قادر على المنافسة على كأس البطولة، لان منتخب السويد هو أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

وأوضح أن المنتخب المصري صعد عن جدارة واستحقاق، متمنيا لهم الفوز في المباريات القادمة، معقبا: "منتظرين منكم الجديد والأفضل"، منوها أن المنتخب ينتظره مباراة مع روسيا ويليها مباراة مع بيلاروسيا ويختتم الدور الرئيس مع مباراة سلوفينيا.

وكان المنتخب المصري ضمن بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي عن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات السويد، مقدونيا الشمالية وتشيلي.

وحسمت الجولة الثانية في مونديال مصر 13 مقعدا في الدور الرئيسي ومن المنتظر حسم المقاعد الـ11 المتبقية في الجولة الثالثة الأخيرة.
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