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أخبار العالم

شاهد.. ما فعله زلزال الأرجنتين المرعب ليلًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:16 ص
من دمار الزلزال
من دمار الزلزال
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محمد علي
فاجئ زلزال شديد سكان غرب وسط الأرجنتين، بهزاته العنيفة قبل ساعاتٍ قليلة مثيرًا حالة من الرعب في قلوبهم، مما دعا الى تحركٍ عاجل من السلطات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وحسب ماذكرت المراصد الزلزالية، فقد اقترب الزلزال من درجة ال7 ريختر ، إلا إن قوته كانت عند الـ6.8 درجة، حيث تواصلت هزاته لأكثر من خمس هزات ارتدادية، حركت المباني وتسببت في تحرك ماهو ثابت في المنازل والمتاجر، إلا إنه  لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وقال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزه يقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي مقاطعة سان خوان.

كما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن توابع الزلازل تراوحت بين 3.5 و 5 درجات.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للهزات  واهتزاز العديد من المنازل وتصدعات الطرق، وسقوط الأشياء من على الأرفف.




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