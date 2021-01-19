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التنمية المحلية: الحبس والغرامة لـ «السايس».. يتصدر مانشيتات صباح البلد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:20 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتي صدرت اليوم الثلاثاء.

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