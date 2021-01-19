التنمية المحلية: الحبس والغرامة لـ «السايس».. يتصدر مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتي صدرت اليوم الثلاثاء.





صدى البلد

قمة «مصرية-أردنية» بعمان.. السيسي والملك عبدالله يتبادلان وجهات النظر حول تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ويبحثان مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية





اخبار اليوم

مدبولي: نعمل على زيادة الاستثمارات لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل





الأهرام

مجلس النواب يستمع اليوم وزيري التعليم العالي والاعلام حول موقف الوزارتين من تنفيذ برنامج الحكومة





اليوم السابع

الكهرباء تجري معاينات لتركيب العدادات الكودية لـ 150 ألف مخالف حتى الان





الوطن

متحدث التنمية المحلية: الحبس والغرامة ممارس مهنة «السايس» بدون ترخيص





الشروق

العناني يشارك في لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية بمدريد





الهلال اليوم

الصحة: ارتفاع محدود في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا





مصراوي

الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة





سكاي نيوز عربية

إدارة بايدن ترفض "قرار ترامب" بشأن كورو الموعد 26 يناير





روسيا اليوم

بيلوسي تطالب بوقف تعيين مسؤول موال لترامب في وكالة الأمن القومي



