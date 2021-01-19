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محافظات

تغريم 10 مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الرابع على التوالى حملة ليلية للمتابعة والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وتلاحظ التزام المواطنين  بارتداء الكمامة لارتفاع الوعى، حيث انخفض عدد المخالفين عن الأيام السابقة.

استهدفت الحملة مدينة القرنة شارع التمثالين وشارع المستثمر ومدخل القرنة الجديدة وتفرعاتها ومنطقة القباوي، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أفراد بدون الكمامة.

وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة(50جنيها)، كما تم غلق عدد 2 مقهى لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وتم ضبط ومصادرة عدد 5 شيشة .

شارك فى الحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة وادارات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.

وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.

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