تغريم 10 مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الرابع على التوالى حملة ليلية للمتابعة والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وتلاحظ التزام المواطنين بارتداء الكمامة لارتفاع الوعى، حيث انخفض عدد المخالفين عن الأيام السابقة.
استهدفت الحملة مدينة القرنة شارع التمثالين وشارع المستثمر ومدخل القرنة الجديدة وتفرعاتها ومنطقة القباوي، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أفراد بدون الكمامة.
وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة(50جنيها)، كما تم غلق عدد 2 مقهى لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وتم ضبط ومصادرة عدد 5 شيشة .
شارك فى الحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة وادارات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.
وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
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