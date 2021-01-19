"المصري للفكر": تأسيس وحدة دراسات برلمانية.. وإصدارات تثري الدور الرقابي والتشريعي

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تأسيس "وحدة الدراسات البرلمانية"، في إضافة جديدة لوحدات المركز التي قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات القليلة الماضية.





ويرى المركز، بحسب بيان له اليوم الثلاثاء، أن جميع التجارب البرلمانية حول العالم، يواجه فيها الأعضاء مهمة شاقة تتمثل في كيفية تأمين الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التي تقدم قراءة جادة وتحليلًا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعي وحدة "الدراسات البرلمانية" بالمركز المصري إلي التعامل معه بنمط متكامل ومتطور يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة في مصر حاليًا.





وتقدم وحدة الدراسات البرلمانية دراسات متعمقة حول مشروعات القوانين المطروحة علي البرلمان وتجري نقاشات حية في حضور نواب الشعب والقيادات الحزبية بشكل محايد وبما يحقق الصالح العام، "وقد كان ظهور مجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وباعتباره وعاءً للتفكير وغرفة راقية للتداول حول قضايا الشأن العام ومشروعات القوانين بمثابة دفعة قوية لظهور وحدة الدراسات البرلمانية التي ستكون ظهيرًا قويًا بالدراسات الجادة لقيادة المجلس ولجانه والسادة الأعضاء. كما تتطلع الوحدة الجديدة إلي تعاون مثمر مع مجلس النواب من خلال خدمة بحث برلمانية توفر تحليل غير حزبي يتسم بالتوازن ويتناسب مع احتياجات البرلمانيين".



