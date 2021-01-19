بدء توزيع 26 طن لحوم مجمدة علي الأسر الأولي بالرعاية والأيتام بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، عن بدء توزيع 26 ألفا و 100 كيلو من اللحوم المجمدة علي الأسر الأولي بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة ومتضررى العمالة غير المنتظمة.

و أشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظات.

و وجه محافظ قنا، الشكر والتقدير لجمعية الاورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسه وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا بنطاق المحافظة وأن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.





واشار حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إلى أنه تم وضع خطة لضمان التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقري المحافظة.





جدير بالذكر أن الكميات التى سيتم توزيعها من اللحوم المجمدة تم توفيرها بمشاركة وتعاون جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بقنا.





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