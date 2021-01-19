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فن

هاجر أحمد تشارك جمهورها أولى صورها اثناء ممارسة اليوجا..شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:46 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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ندى فكري
نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورا وفيديوهات جديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد في الصور و الفيديوهات و هي تمارس اليوجا مما اثار اعجاب الجمهور .

وعلقت هاجر أحمد علي الصورة قائلة :" Free ur soul 🦋 
#arielyoga "

ويُعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.

يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


وتشتهر هاجر أحمد بدورها في مسلسل ” حكايات بنات “، مع نخبة من الفنانين الشباب منهم : ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، و أسماء جلال، وأحمد كرارة، و حازم إيهاب، و خالد منصور، و ليلى حسين، و محمد إبراهيم.


المسلسل من تأليف : ماريان هاني، و نهال سماحة، و أشرف على، والكتابة للناقد أحمد شوقي، و إخراج مصطفى أبو سيف.
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