استشارى تغذية تكشف عن أفضل الوجبات التى يتم تناولها فى عيد الغطاس.. فيديو

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومى للسكر والغدد الصماء، إن ارتباط الأعياد بالأكل داخل مصر شيء جيد وصحى لجسم الإنسان، إذا قام الإنسان بتطبيقه على الطريقة السليمة، منوها إلى تلك العادات ترتبط من قبل بالإنسان المصرى القديم، متابعا أن وجبة "القلقاس" مفيدة لخسارة الوزن، وذلك لأنها تحتوى على العديد من الألياف الغذائية تساعد على إحساس الشخص بالشبع وعدم الرغبة فى الأكل لفترة زمنية طويلة.

وأضافت"استشارى التغذية"، عبر سكايب فى برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن وجبة القلقاس تساعد على تحسين عملية الهضم، وحتى إن تلك الوجبة مفيدة جدا لمرضى السكر والضغط، ولكن يجب إضافة الخضراوات والسلق على هذه الوجبة، لافتة إلى أن تلك الوجبة مفيدة لجميع من يسيروا على نظام صحي لخسارة الوزن فى عيد الغطاس، حيث إنها وجبة غذائية تساعد على إنقاص الوزن، إضافة إلى أنها من أشهر الأطعمة فى عيد الغطاس.

وأشارت"عبد المطلب"، إلى أن تناول الشخص القصب يكون ذات فائدة أكبر للإنسان من تناوله أحد الأشياء المصنعة من قصب السكر، موضحا أن قصب السكر يحتوي على العديد من الفيتامينات، الحديد، البوتاسيوم ومضادات أكسدة، ولكن تنصح بعدم تناول أكثر من نصف كوب إذا تناول الشخص قصب السكر على صورة عصير.

وأكدت عبد المطلب، أن معجون المفاصل المستخدم لقشر الحمضيات وعناصر أخرى، هو أحد الوصفات العلاجية العربية القديمة، وكشفت عن أن هذا الخليط مكون من قشر الليمون وزيت الزيتون والثوم وورق كرنب وشطة، منوهة أن الشطة لها تأثير كبير في إزالة الألم من المفاصل، وسهولة حركة المفصل.

ونصحت كل أصحاب الروماتيزمية والروماتويد بهذه الوصفة، واصحاب السمنة وزيادة الوزن، مشيرة إلى أن غلي قشر الليمون ايضا يساعد على حرق الدهون بشكل كبير في الجسم، ولكن لا يجب أن يصل لدرجة الغليان على درجة حرارة عالية حتى لا يفقد نصف كمية فيتامين سي الموجودة به.