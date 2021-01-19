داليا أيمن عن مبادرة شتى في مصر: دي فرصة مش هتتعوض وبأسعار غريبة

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران أطلقا مبادرة جديدة تحت اسم "شتى في مصر"، وذلك لمساندة السياحة المصرية، وخاصة بعد فترة الركود والإغلاق الطويلة خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتة الي ان هذه المبادرة لها جانب مختلف عن غيرها من المبادرات، معقبة: "المصريين يقدروا يستمتعوا بجمال بلدهم، ويشوفوا الآثار الموجودة".





وتابعت الإعلامية داليا أيمن، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستساعد المصريين من مختلف الفئات التعرف على آثارهم وجمال حضارتهم، لأن مصر مليئة وزاخرة بجمال لا يمتلكه أحد أو دولة من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن: "دي فرصة للمواطنين عشان تخرجوا في أجازة نصف السنة".





وأكدت على أن الدولة متخذة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في تلك المبادرة للحفاظ على صحة المواطنين أيضا، وذكرت أنه من مميزات تلك المبادرة أن وزارة السياحة قررت أن تقوم بتخفيض 50% على تذكرة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة.





وأشارت إلي أن الفنادق ايضا قامت بعمل تخفيضات مختلفة تماما و تبدأ سعر الغرفة من 300 الى 750 جنيه على حسب موقع الفندق وفئته، بالإضافة الي وزارة الطيران فوصلت سعر التذكرة لـ 1500 الي اسوان.



