ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا أيمن عن مبادرة شتى في مصر: دي فرصة مش هتتعوض وبأسعار غريبة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:49 ص
الاعلامية داليا أيمن
الاعلامية داليا أيمن
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران أطلقا مبادرة جديدة تحت اسم "شتى في مصر"، وذلك لمساندة السياحة المصرية، وخاصة بعد فترة الركود والإغلاق الطويلة خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتة الي ان هذه المبادرة لها جانب مختلف عن غيرها من المبادرات، معقبة: "المصريين يقدروا يستمتعوا بجمال بلدهم، ويشوفوا الآثار الموجودة".

وتابعت الإعلامية داليا أيمن، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستساعد المصريين من مختلف الفئات التعرف على آثارهم وجمال حضارتهم، لأن مصر مليئة وزاخرة بجمال لا يمتلكه أحد أو دولة من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن: "دي فرصة للمواطنين عشان تخرجوا في أجازة نصف السنة".

وأكدت على أن الدولة متخذة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في تلك المبادرة للحفاظ على صحة المواطنين أيضا، وذكرت أنه من مميزات تلك المبادرة أن وزارة السياحة قررت أن تقوم بتخفيض 50% على تذكرة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة.

وأشارت إلي أن الفنادق ايضا قامت بعمل تخفيضات مختلفة تماما و تبدأ سعر الغرفة من 300 الى 750 جنيه على حسب موقع الفندق وفئته، بالإضافة الي وزارة الطيران فوصلت سعر التذكرة لـ 1500 الي اسوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: السياحة المصرية تستعيد عافيتها تدريجيا في ظل أزمة كورونا.. فيديو

هند النعساني: مصر بها جميع الأماكن السياحية التي يرغب بها أي انسان على مستوى العالم.. فيديو

وزير السياحة والآثار: حزمة من القرارات لإنعاش السياحة الثقافية

برلماني يثمن قرارات الأعلى للآثار: تشجع السياحة الثقافية لمصر

شتي في مصر.. أسعار مميزة وتخفيضات على رحلات الطيران للمدن السياحية| تفاصيل

أسوان تحتفل بالعيد القومى واليوبيل الذهبى للسد العالى.. إطلاق مبادرة شتى فى مصر لتنشيط السياحة.. تطوير وترميم معبد إيزيس.. والعناني يلتقي أصحاب الحرف التراثية

ترشيحاتنا

ندى بسيوني ناعية غسان يونس: سيشهد لك طيور وقطط وبلاط الأقصى يوم القيامة

إخصائية تغذية تكشف فوائد الزنجبيل.. شاهد

من 8 لـ 9 أيام.. الصحة العالمية: مصابو كورونا أكثر نقلا للعدوى خلال هذه المدة

باحث: مصر ستلجأ مرة أخرى لـ مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة لهذه الأسباب

هيثم عرابي ينتقد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة بلقاس والمنصورة بـ كأس مصر

في عيد ميلاد أنغام.. كم عمرها وعدد زيجاتها وسر القطيعة مع أصالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة و كيفية التخلص منها.. فيديو

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء